彰化30歲林姓酒店小姐夥同父母、弟弟迷昏勒斃包養她的張姓富商後，五花大綁40公斤空心磚沉屍東螺溪，盜領470萬元，彰化地檢署1日偵結將一家四口依強盜殺人等罪起訴，並建請法官從重量刑。今天彰化地院又有判決文，林女父母原來也是慣竊，早在犯下滔天大罪前，就在鹿港、彰化市的賣場偷竊，被判處罰金1萬4000元，可易服勞役。

可怕的犯罪家庭！林女蛇蠍心腸，為了錢竟和父親、母親、弟弟還有提供安眠藥的陳姓男子設局殺人，心思和手法讓人駭然，今天彰化地院又有新判決，林父及林母在殺人前已連續盜竊，判決書指出，去年10月3日晚間8點多，林父騎機車載林母，到鹿港的某商場內偷竊標價599元無線藍芽小夜燈喇叭，得逞後食髓知味，10月7日晚間19時再前往該商場，將2組390元鋁合金360度折疊手機支架竊走。

10月8日下午15時，轉移陣地到彰化市的某商場內，偷走590元擺頭式風扇、2瓶2760元水楊酸換膚乳和459元一組的充行動電源等物品。

林父及林母育有4名子女，長女在北部酒店上班、次女出嫁，老三為兒子、小女兒尚在就學，張男以1個月10萬元包養林女，還買車、經常送貴重禮品等，但林家並不滿足，10月16日中午，林女誘騙張男到彰化家中，騙下喝掉摻有安眠藥飲料昏迷後，沉屍溪底。

「殺人兩周前就開始偷竊了！」最新判決書出爐，讓人搖頭，小貪養成殺人，是真的這麼缺錢？商家失竊調閱監視器後報案，警方投入偵辦，林父與林母坦承偷竊，與店家1萬元和解，地院近日審結，判決各應執行罰金14000元，可易服勞役。