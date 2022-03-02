民進黨今中執會通過提名台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁及嘉義縣長翁章梁參選連任；備受關注的黃偉哲捲入線民案，黃偉哲今在中執會中報告時指出，他選擇參與學生運動，隨後遭受一切，「我一直把這樣的經歷，當成生命當中光榮的印記，然後帶著這些印記加入我最愛的民進黨」。

黃偉哲會中報告時指出，有不少人和他一樣，在求學時期，就有教官以未來有各種好處，有獎學金、當兵比較輕鬆、找工作比較方便種種，要我們加入國民黨的校園組織工作。

他說，然而，當時的他，卻選擇另一條路--參與學生運動，也因此被教官警告、家人被騷擾，甚至在群眾運動當中被暴打受傷。他一直把這樣的經歷，當成生命當中光榮的印記，「然後帶著這些印記加入我最愛的民進黨。」

他說，「我再強調一次：我從來沒有出賣過同志、沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為」。轉型正義是他信仰的價值，國家法令、黨的規範，該怎麼做就怎麼做。

他說，他的立場很清楚：「我們應該檢視威權時代的歷史，並追究黨國體制的責任，但不是在受難者之間製造猜忌」。

他表示，「當年的我們，都選擇了面對拒馬，面對充滿荊棘的道路，這是我們對於台灣有所信念，因此走一條比較辛苦的路，而且一路走過來」。