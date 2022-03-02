農夫被私闖他菜園、強摘高麗菜的「肖婆」氣到差點中風。（翻攝臉書《爆怨2公社》）

是什麼樣的狀況，竟讓農夫氣到血壓飆高、差點腦中風？一名農夫抱怨，有女子私闖菜園自己找菜，不顧他阻止還自己採了一顆高麗菜，聲稱鄰居來買一顆10元，被他回說不可能，還罵他做人不老實，讓這名農夫氣到直接去醫院掛急診，血壓飆高，差點就腦溢血。

「歹年冬 猴肖狼」，一名農夫在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示園區出現瘋婆子，未經他同意私自到他田裡尋菜，還碎唸「妖獸喔！失德喔，高麗菜放到裂開」，還到還沒開採的高麗菜園，把每棵高麗菜都搖一搖。

原PO大喊：「那邊的沒有要賣，不要再逛了！」，但對方當成沒聽到繼續逛大街，還說「少年欸，這顆裂開了我要」，原PO回應是鳥吃的不是裂開，對方還回「豪洨」。

最後該女性未經原PO同意自己採了一顆高麗菜，並宣稱鄰居買一顆10元，原PO表示從沒賣過這個價錢，且現在菜很貴。對方又問大頭菜一顆多少？原PO回「50元」，對方竟稱：「我鄰居來買一顆45而已，你這個少年欸做人不老實」，還一直不停罵，氣得原PO說：「X！肖婆走後直接到醫院掛急診，血壓飆高，差點就腦溢血」。

最後更表示「這個不是澳客等級了根本是神經病」、「臉皮厚到刀槍不入」、「明天開始拿一把掃把掛在門口掃小人」。

網友看完紛紛建議：「直接轟出去，不出去報警」、「她隨便動手拿走你的菜就直接報警吧，偷竊是公訴罪」、「直接錄影表示：我沒有要賣你，你拿了就是強盜罪，我有自我防衛(揍你)跟提告的權力」、「跟瘋子認真就輸了...下次說剛灑農藥施了人工肥」、「我也是最近常常遇到這種的，目前已經無理智線可言」、「我覺得這回合，你略占下風...還要再練」。