為了幫「高雄正能量」造勢，系出同門的「台北好政連線」成員趙怡翔（大安、文山）、顏若芳（中山、大同）、林延鳳（北投、士林）、康家瑋（中正、萬華），今暫時放下行程，專程來到高雄與林志誠、黃雍琇合體掃街造勢，6位年輕戰將熱情向基層請託拜票，宣傳政見之餘也不忘與辛苦的婆婆媽媽及過往的民眾相互加油打氣，允諾未來會以貼近民意、即時火速的服務行動力回應選民期待。

「台北好政連線」4位參選人指出，台北與高雄是傳統上民進黨培養年輕世代的重點，此次「台北好政連線」與「高雄正能量」也都是年輕世代參政的代表。而高雄的林志誠與黃雍琇則表示，青年參政不僅是口號，更是2人的從政初衷與必達使命，雖然目前各自的選情都緊繃，但仍一起來高雄為湧言會夥伴壯大聲勢，展現湧言會大家庭的團結與氣勢，也希望北、高雄的市民朋友大力支持年輕人，讓新戰力進議會，也讓民進黨拚過半。

在面對對手頻與台北合作，統整派系資源，由外助攻高雄選戰，全力在幫助派系內新人角逐地方席次，「邁向過半大聯盟」成員也逐漸感受到強大的壓力，不敢怠慢此次選戰。對於台北派系奧援高雄初選的競爭，康裕成議員強調，在地栽培、優質服務、腳踏實地，才是市民所期待的人選，呼籲高雄鄉親集結力量、在地支援，共同力挺邁向過半大聯盟中的每一位新人。市議員何權峰與市議員邱俊憲也表示，黨內競爭難免，但老幹新枝都要共同過關議會方能過半，聯盟中的參選人均是多年來，在高雄重要發展過程中，協助地方處理許多事務、具有豐富服務經驗的高雄隊友，相信邁向過半聯盟未來若順利進入議會，一定是議會中支持高雄進步的即戰力！

前鎮小港市議員參選人黃彥毓表示，新人對於派系壓力感受特別深刻，過去自己曾任過高雄市黨部主委，深知其規範，不論黨中央或地方黨部，都更應該保持行政中立，如果跟個人選舉相關的事，就必須請假；黃彥毓也開玩笑表示，現任主委經常在自己子弟兵的臉書下方留言，自己也偶爾會去主委臉書留言，可是主委從來都沒有幫他留言打氣，希望主委偶爾能給其他新人鼓勵一下。

目前高雄市民進黨市議員初選選戰已進入白熱化階段，初選民調預計於4月11日啟動，各參選人無不卯足全力，奔走基層尋求支持，力拚成為民進黨在高雄市議會過半的關鍵席次。