為解決違章工廠問題，經濟部修正公布《工廠管理輔導法》規定，未登記工廠納管將於今年3月19日截止受理，高雄市經發局統計，目前累計申請率約7成，仍有近千家業者未提出申請，呼籲符合申請納管資格業者，要把握期限遞交納管申請書，確保後續合法經營權益，未申請業者依法將遭停止供水電處分。

高雄市經發局指出，自《工廠管理輔導法》修正案施行以來，共有超過3千家在地業者提出申請，已核准2千146件，累計申請率達7成，其中不乏在地深耕近30年的隱形冠軍業者。

不過仍有多家業者尚未提送，多數集中在大寮、鳥松、仁武、岡山、大社、燕巢等行政區，呼籲符合資格的業者應在期限內依法遞交納管申請書，若有不足後續可依相關規定補件。

經發局說明，依法只要是2016年5月20日以前成立，且廠房面積或生產設備達一定規模，包括化學、食品類達50平方公尺，電力容量、熱能合計達2.25千瓦，至於其餘類別達150平方公尺、75千瓦的低污染未登記工廠，均應辦理工廠登記，且要在3月19日前申請納管，才能免受《建築法》、《區域計畫法》、《都市計畫法》、《國土計畫法》等處罰，屆期未提出申請且拒不配合者，依法將予以停止供水電處分，並將配合中央政策強制執行。

經發局強調，為落實「全面納管、就地輔導」施政目標，今年1月已啟動加強輔導，逐家再次寄發公文通知、依廠房規模訪視輔導填寫納管申請書，並提供預查、一般送件及單一申請書等分流服務，近期更偕同區公所人力實地訪察，盼多管齊下促請業者申辦。相關資訊可至經發局官網「特定工廠登記專區」、Youtube頻道（https://reurl.cc/gWL8jR）或電洽07-9697095諮詢。