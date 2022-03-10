藝人朱芯儀結婚生子後少有新作，但仍會在節目上露臉，前(8)天是38婦女節，朱芯儀在臉書上架影片「芯情日記Chu’s Diary」，分享首次面對乳癌的心路歷程。

原來朱芯儀去年11月發現身體有異狀，在醫生建議下進一步檢查，才發現罹患乳癌2至3期，因癌細胞轉移到淋巴，朱芯儀正積極做全身性的治療，也因為化療頭髮全掉光，得戴假髮上節目。

根據衛福部統計，109年有2,655名女性死於乳癌，相當於每天約7.3人死於乳癌，是婦女癌症死亡率第三位；108年癌症登記年報資料顯示，新診斷乳癌個案為14,856人，是婦女癌症發生率第一位；換言之，每36分鐘有1名女性罹患乳癌。

乳癌的危險因子，包含老化、基因變異，初經早、停經晚、未曾生育、晚生育、未曾哺乳等生育因子，有乳癌家族史、婦科相關病史、抽菸、飲酒、不健康飲食、缺乏運動及肥胖等。美國癌症研究所指出，38%的乳癌是可以被預防的。

衛福部建議，女性朋友最好的乳癌防治計畫，第一步就是從年輕時就要養成健康的生活型態，從健康飲食及規律運動做起，適時釋放身心壓力。乳房X光攝影可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌，是目前最有效的乳癌篩檢工具。

大規模篩檢能降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌發生率，每年透過篩檢發現的乳癌個案中，超過6成為早期乳癌，相較於未透過篩檢所發現的早期乳癌有約1.8倍之差。

根據104至108年新診斷乳癌5年期別存活率，早期乳癌的5年存活率逾94%，但是晚期乳癌的5年存活率僅約35%。