有些女性在感情裡非常獨立，但也讓男友覺得，自己似乎是可有可無的存在，甚至產生不安全感。《搜狐網》近日分享3個談戀愛時不依賴伴侶的星座女，有些人個性獨立，因此從不麻煩男友，有的則是不想給對方造成困擾，營造出非常獨立的假象。

1.處女座

處女座在談戀愛時，會給男友一種冷漠的感覺，並非她們不愛對方，而是她們為了隱藏情緒，因為她們不喜歡給別人添麻煩，所以在談戀愛時也不會無理取鬧、依賴伴侶，凡事都自己來，甚至絕不發散出負能量影響他人，有時過於壓抑自己，當她們無法控制時，突然爆發的情緒反而會讓旁人不知所措，與男友產生誤解，建議她們有時可以依賴自己的伴侶，與對方常溝通。

2.獅子座

獅子座個性較霸氣，因此什麼事都自己來，給男友一種獨立的感覺，不過一旦獅子座談戀愛，她們絕對會為了愛人付出一切，甚至將自己最脆弱的地方都攤給對方看，不過伴侶若是欺騙她們，獅子座就絕不可能原諒對方，甚至可能對愛情失去信任，不允許自己再被騙，而獅子座個性較自我，也容易讓男友覺得自己好像不被需要，雙方容易因此產生隔閡。

3.雙子座

雙子座佔有慾強，總是心口不一，她們很愛一個人，但又怕自己的愛有負擔，因此表現出獨立自主的樣子，凡事不依賴伴侶，但男友若無故消失，她們就會非常著急，男友若與異性靠近、交談甚歡，她們就會非常不滿，屬於愛吃醋的類型，但卻又不願表現出來，突然生氣反而讓男友覺得莫名其妙，就算分手了，她們仍舊難以忘記前任，甚至會尋找復合機會。