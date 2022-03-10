綠界科技公司（6763）預計於下周二（3月15日）上櫃掛牌，櫃買中心將於當日上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商、及簽證會計師共同與會。

根據櫃買中心資料顯示，綠界科技公司主要從事第三方支付服務。109年之營業收入為10億2,112萬元，稅後淨利為1億8,184萬元，每股盈餘為12.17元。110年之營業收入為14億684萬元，稅後淨利為3億1,741萬元，每股盈餘為21.39元。