綠界科技3/15新上櫃掛牌 16:522022/03/10 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綠界科技公司（6763）預計於下周二（3月15日）上櫃掛牌，櫃買中心將於當日上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商、及簽證會計師共同與會。 根據櫃買中心資料顯示，綠界科技公司主要從事第三方支付服務。109年之營業收入為10億2,112萬元，稅後淨利為1億8,184萬元，每股盈餘為12.17元。110年之營業收入為14億684萬元，稅後淨利為3億1,741萬元，每股盈餘為21.39元。 #綠界科技 #櫃買中心 #上櫃 #營業收入 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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