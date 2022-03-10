失業女找到工作好開心 提領10萬元被抓才知遭騙當車手

北市一名21歲張姓女子，日前在社群網站看到徵才資訊主動聯繫，長期失業的她獲得工作後，依對方指示持提款卡到ATM提款10萬元，直到警方找上門，張女才赫然知道自己被詐騙集團利用充當車手。警方訊後，依詐欺罪嫌將張女送辦，並擴大追查幕後詐團成員。

北市警信義分局五分埔派出所日前接獲通報，指轄區內有車手提領5筆贓款，立即成立專案小組展開偵辦，經調閱監視器畫面比對，鎖定張女涉有重嫌，8日在其新北市蘆洲的租屋處外埋伏，見到張女現身後將她逮捕到案。

落網的張女滿臉錯愕，她表示自己失業已1年多，日前在社群網站看到應徵工地福利社小姐的貼文，遂以通訊軟體與自稱是主管的「顏先生」確認工作地點、上班時間及薪資等資訊，對方並要她隔天到永春捷運站一號出口上班。

張女隔日抵達後，一名男子自稱是「顏先生」的員工，並交給她提款卡，隨後張女接到主管來電要求去提款，張女接到指示雖然感到有些懷疑，卻仍分別到5台ATM提領了10萬元，再交給另一名男子，並獲得數千元酬勞。

張女直到警方上門逮人，才驚覺自己被詐騙集團利用，淪為詐欺車手，警方訊後，全案依詐欺罪移送偵辦。警方提醒，詐騙集團經常已較高薪資招攬，長期失業民眾容易受到吸引，中年失業者常用口耳相傳方式互相告知，年輕失業族群則常在社群網站看到資訊受騙，但不論是否知名，只要有車手行為，都須承擔法律責任，尋找工作求職切勿受到不合理報酬吸引。