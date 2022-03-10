行政院顧問鄭宏輝（右）「升級新竹，請益之旅」，10日的第1站選在「和大工業集團」總部，並與董事長沈國榮意見交換。（鄭宏輝提供／陳育賢新竹傳真）

行政院顧問鄭宏輝8日上架「升級新竹」看板，並宣布展開一連串「升級新竹，請益之旅」，10日的第1站選在「和大工業集團」總部，與董事長沈國榮會面，鄭宏輝表示，請益內容包含產業、交通、文化、教育和新創議題，期望透過請益之旅向各領域專家學習並作意見的交換。

鄭宏輝說，總統府資政沈國榮是竹科重量級企業家，號稱台灣齒輪王，和大工業是特斯拉減速齒輪的獨家供應商，今天特別向沈國榮請益，就是為了從企業的角度出發，了解產業發展需求、電動車全球大勢，沈國榮的意見可以給政府很好的參考。

由於交通是新竹市民最關心的議題，也是急需被解決的問題，鄭宏輝特地向沈國榮提出「竹科高架橋」、電動公車、輕軌捷運、智慧交通等方向展開討論。

沈國榮說，新竹的交通問題確實頭痛，短期電動公車、輕軌，長期還是要靠捷運來解決。

鄭宏輝另提出環市區高架橋或竹科高架橋，以立體化來解決平面道路不足的問題，這些都需要長期努力，對此方案沈國榮給予正面的肯定與支持。

沈國榮同時指出，台灣汽車產業發展坎坷，過去經營之神王永慶曾拜託他幫忙製造汽車零件，但因為台灣缺乏製造燃油車引擎及變速箱的一流技術，後來作罷，現在電動車成為主流，為了符合碳中和的環保要求，預計2050年之前北半球就會全面改用電動車，台灣剛好能趁勢而起。

他認為，台灣的電動車產業鍊齊備，只有兩個環節不算第一流，1個是電池，另1個就是儲能，電動車產業園區可以集中發展電池和儲能，有電池技術才能發展儲能技術。

為此鄭宏輝提議，可以在香山區設置電動車產業園區，香山區鄰近新竹及竹南科學園區，地理位置優越，除了可以完整台灣的電動車產業供應鏈外，還可以促進地方就業繁榮與經濟發展。

沈國榮最後建議，理想需要靠智慧和人來完成，希望鄭宏輝能找到足夠堅強的顧問陣容，來寫出自己心目中理想的政策白皮書，他全力支持鄭宏輝在新竹實現市政願景，下次換他到新竹拜會鄭宏輝。