美食-KY（2723）公布自結累計一、二月份合併營收（合併計算以排除春節基期差異），達32.4億元，較去年同期成長1.77%。二月份單月營收則為新台幣15.6億元，因春節營業日數較少，月減6.9%、年增0.92%。大幅優於歷年同期常見的季節性表現。

法人指出，美食-KY今年前二月的營收動能明顯改善，揮別疫情，重返成長。分析原因，除了美食-KY經營能力提升之外，美國消費數據維持強勢，大陸市場也逐漸持穩，都可望替今年第一季的營收表現加分，因此更加看好美食-KY今年可望持續搶攻市場，擴大佔有率，增添營收動能。

在美國市場，Omicron變種病毒的傳播在一月中旬達到高峰，之後的每日新增確診數目快速下降，聯邦政府以及各州政府逐步放寬防疫規定，有利實體經濟活動復甦。但受到嚴重通膨的影響，消費者信心指數持續下探，二月份來到十年新低。即便如此，當地85度C買氣依舊，二月份門市的日均來客數較前月份不減反增，日均營業額也明顯優於疫情前（2019年）的同期表現。因此，法人認為，儘管供應鏈以及通膨的後續影響仍不可輕忽，但觀察美食-KY疫情期間門市穩健的營收表現，樂觀預期85度C美國銷售成長的態勢可望延續，貢獻合併營收成長量能。

大陸市場入冬以來，Covid疫情多點發生，本土病例屢見新高，當地延續病毒清零政策，對人員流動與消費場域嚴加管控，不利餐飲業復甦。儘管如此，法人指出，二月份服務業PMI（採購經理人指數）已見持穩，雖仍處於五個月以來的低點，但並未進一步衰退，也預期當局將推出更多寬鬆政策，刺激景氣。在民生消費持續疲弱的情況下，85度C仍未錯過一年一度的情人節蛋糕商機，不只上市兩款全新四吋專款蛋糕，更推出限時預購活動，搭贈限量櫻花玻璃杯，帶動門市日均營收較前月份成長。儘管營收仍然低於去年同期水準，但法人也指出，今年一、二月的衰退幅度明顯較去年下半年收斂，持續看好85度C在當地消費放緩的環境下，穩定提升來客數及消費頻次，並拓展門市數目，鞏固市場領導地位。

台灣85度C使用法國冠軍比賽專用的T55麵粉，百分百牛奶製成的紐西蘭安佳奶油，推出兩款全新口味的菠蘿麵包；芋泥拔絲菠蘿，內餡有Ｑ彈可拔絲的麻糬，結合甜而不膩的芋頭餡，多重口感，綿密拉絲。原味奶油菠蘿，內餡包入安佳奶油，增加濃郁度與鹹甜香氣，美味再昇華，可望貢獻門市人氣及買氣。