旅美30年的林姓女台商，去年因新冠肺炎疫情返台陪母親，因在手機聊天室內結識自稱「風水大師」男網友，聽信對方「線上改運」之說，9日跑到銀行準備匯款8888元改運金，遭行員發現異狀報警，警員到場及時攔阻詐騙。

54歲林女旅美30年，長期在美國做生意，直到去年新冠肺炎疫情，才決定返台，回台南陪伴母親。

林女今年在網路line群組內結識自稱懂風水的男網友，因兩人宗教觀念接近，相談甚歡。適逢虎年，林女總覺得最近運氣不順，將想法告知對方。

男方以大師口吻回覆訊息，對林女口稱「信女」，誆稱林女原屬大富大貴之人，雖然好命，卻犯小人，需有貴人相助，稱她「有之命、無之運、運勢差」，再稱「命由天定、運由己改」，運勢可以透過後天化解，願意幫她開壇作法點香火，以法會開光加持，點燈補上五行缺失，助其開運。

網友說的天花亂墜，林婦卻聽得頭頭是道，她信以為真，9日跑到銀行臨櫃準備匯款8888元，稱要匯給佛堂公德帳戶，銀行幹部發現異狀，通報警方攔阻詐騙。

警方訝異林女留美30年竟相信「隔空改運」之說，向林婦勸說，網路很多假宗教、真詐財，匯款給不明人士可能遭受詐騙風險，她才打消匯款念頭。