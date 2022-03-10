連鎖餐飲集團六角(2732)董事會通過2021年財報，合併營收41.8億元，年增0.23％、創歷史次高。雖然毛利率41.02％、營益率4.62％雙創新低，但歸屬母公司稅後淨利1.35億元、年增8.03％，重返成長軌道。受股本膨脹影響，每股盈餘3.08元持平前年表現。

六角董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2.3元，盈餘配發率約74.68％。以今（10）日收盤價107.5元計算，現金殖利率約2.14％。公司將於6月9日召開股東常會，全面改選4席董事及3席獨董。

六角2021年第四季合併營收11.5億元，季增達17.24％、年減2.21％，為同期次高。毛利率44.24％、營益率9.59％，分創近7季及近2年高點。歸屬母公司稅後淨利0.73億元，季增達近2.92倍、年增達56.14％，每股盈餘1.66元，雙創近2年高點。

六角去年第四季營業獲利1.1億元，季增達7.15倍、年增達86.07％，主因澳洲子公司結束封城後新展店及門市恢復正常營運，帶動加盟權利金及原物料銷售成長，配合「日出茶太」沖泡式奶茶包於龍頭Woolworths超市上架後銷售反應熱烈，預期額外增加逾2成營收。

其次，六角經營餐食品牌的子公司王座國際其廈門市，近半數折舊已完全攤提完畢，大幅降低折舊攤提費用，加上另一子公司天恩粉圓年初調整業務策略顯現，去年營收成長25％，在開源節流同步發揮效益下推升獲利成長。

六角指出，歷經2年的疫情衝擊，「Chatime日出茶太」營運自2020年第二季擺脫谷底逐步回溫，連2年門市淨增逾1成。展望2022年，將延續去年下半年重啟的展店動能，持續在全球展店，聚焦澳洲、歐美及東南亞市場為主，營運重返成長軌道趨勢明確。

六角表示，首季在疫情下全球門市仍有望淨增40家，維持全球布局領先地位，全年目標總店數達1500家。杭州瑞里部分，面對中國大陸手搖茶產業秩序重整，公司已於春節前完成營業調整，盼透過優化管理降低營業費用，以利提升營運表現。

此外，王座旗下各品牌全球門市已達50家，其中台灣受惠近半門店折舊攤提完畢，可望降低折舊費用，加上「段純貞」海外已開設5家門市，在權利金收入穩健挹注下，去年第四季已成功轉虧轉盈，在體質調整良好情況下，預期今年王座可望延續獲利。

整體而言，隨著全球因疫情停滯的經濟活動逐步復甦，六角今年起營運將受惠展店效益挹注，帶動加盟權利金、原物料銷售營收同步成長，配合規模經濟效益放大與嚴控營業費用政策下，看好今年營運有機會重返疫情前表現。