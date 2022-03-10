永豐餘集團再傳高層人事異動，旗下去年剛上市的消費品公司永豐實（6790）總經理徐志宏今（10）日宣布退休，職缺由原主掌大陸業務的永豐餘投資公司總經理李宗純接任。

徐志宏2013年加入永豐實，9年資歷，一手催生市場熱賣的五月花「厚棒」衛生紙，以及可對抗冠狀病毒的橘子工坊洗衣精等創新商品，並成功帶領永豐實於去年9月掛牌上市，今天功成身退、交棒退休。

接任的李宗純，原本擔任永豐餘投資公司總經理，為永豐餘近年積極栽培的新世代戰將，2011年加入永豐餘後，他從零售業務主管開始歷練多個重要職務，並於2015年開始擔任大陸子公司總經理，負責整體營運管理。

李宗純的職涯從最初的寶僑家品（P&G）出發，之後待過博士倫、荷商葛蘭素史克藥廠、香港商遠東恆天然乳品等多家知名外商公司，在大型國際消費品產業的經驗豐富。

永豐實旗下擁有五月花、柔情、得意衛生紙，以及橘子工坊清潔劑等多個知名品牌，在各分類市場占有率皆為數一數二。去年公司掛牌上市時，永豐實董事長何奕達就喊出，目標希望永豐實能成為「台灣的P&G」，與國際品牌齊名。接下來李宗純豐富的外商經驗可望派上用場，與何奕達並肩作戰。

永豐實今天也公布去年財報，全年營收98.9億元，年減2.5％；稅後純益10.6億元，比前年縮水28.7％，換算每股純益4.24元。

公司董事會決定每股擬配發現金股息3元，股利配發率70.7%，對照永豐實今天收盤股價47.75元，現金殖利率達6.3％。