A5和牛吃到飽，光用看的就令人垂涎。（柯宗緯攝）

渡邊主廚強調，日本料理講究食材及料理手法，這回把頂級食材不計成本端上桌，讓消費者可以無限加點，主要希望回饋這一年來支持京樂日本料理的顧客。（柯宗緯攝）

海鮮盤部分則有2L生食級日本干貝，如紅豆車輪餅大，一口咬下，迴盪著大海鮮甜滋味，日本空運生蠔，還有鮑魚、新鮮草蝦， 都可以無限加點。（柯宗緯攝）

以當季現流鰹魚、青甘、真鯛、鮪魚、鮭魚、側緣、紅蝦、鮭魚卵多種食材的握壽司，增加飽足感。（柯宗緯攝）

高雄萬豪酒店「京樂日本料理」週年慶，霸氣推出頂奢海陸食材火鍋吃到飽，每人要價至少3500元，搶攻金字塔消費客群，採期間限定從3月12日起只賣9天。業者強調，有日本A5和牛吃到飽，加上日本空運生蠔、「紅豆餅大」的干貝、鮑魚、新鮮草蝦可以無限加點，相當適合老饕、肉肉控、海鮮控來祭祭五臟六腑。

高雄萬豪11樓的「京樂日本料理」渡邊主廚表示，週年慶想提供多元餐點回饋消費者，因此特別設定海陸食材火鍋吃到飽，湯底為昆布柴魚高湯，強調不加人工添加物，而和牛、海鮮、握壽司都可以吃到飽，相當划算。

日本A5和牛一向被老饕視為神級逸品，油花分布勻稱，入口即化，讓人忍不住一口接一口，往往因為高單價，無法盡情享用，這次推出吃到飽，吸引不少老饕目光，肉類還有澳洲和牛舌、西班牙伊比利豬、國宴級的桂丁雞，讓肉肉控一次滿足。

海鮮盤部分則有2L生食級日本干貝，如紅豆車輪餅大，一口咬下，迴盪著大海鮮甜滋味，日本空運生蠔，還有鮑魚、新鮮草蝦， 都可以無限加點，另外還以當季現流鰹魚、青甘、真鯛、鮪魚、鮭魚、側緣、紅蝦、鮭魚卵多種食材的握壽司，增加飽足感。

新鮮採摘多樣化蔬菜盤，放入昆布柴魚高湯，增加湯頭的鮮甜，大啖火鍋料理無負擔，用餐並加贈每人一份龍蝦天婦羅，享受麵衣裹覆Q彈龍蝦肉的絕佳口感，並準備稻庭烏龍麵、美濃147冠軍米吸取精華湯頭，入口即能感受豐富風味，服務人員隨後送上水果拼盤、Häagen-Dazs冰淇淋為完美結尾。

渡邊主廚強調，日本料理講究食材及料理手法，這回把頂級食材不計成本端上桌，讓消費者可以無限加點，主要希望回饋這一年來支持京樂日本料理的顧客，滿滿的心意，只要來用餐絕對能感受到。活動自3月12日至3月20日期間，午、晚餐期間供應，每人餐費NT3199＋10％元，升級黑鮪魚大腹無限加點，只要加價NT800元；用餐席次有限，及早訂位，以免向隅（07）5596 918。