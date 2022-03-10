台北文華東方酒店於全球知名旅遊及生活時尚雜誌《DestinAsian》頒布的2022年讀者之選 (2022 Readers' Choice Awards) 榮登「台灣最佳酒店」(Best Hotels in Taiwan) 榜首，名列台灣最頂尖酒店。此一結果反映出旅客對豪華旅遊產業優質服務的表揚，這項國際榮譽的認可肯定了文華東方酒店在台灣觀光業界建立的領導品牌形象和酒店一直秉持著文華東方集團經典傳奇服務的品牌價值。

《DestinAsian》雜誌成立於2001年，由該雜誌舉辦的讀者之選大獎旨在為讀者提供一個獨特的平台，透過不提供入圍名單的開放式調查，忠實地顯示出亞太地區高端旅遊消費者的意見。該獎項舉行已邁入第16年，繼2021年停辦1屆後，於3月初公布2022年度的獲獎名單。此次名單是於去年8月至10月間進行，讀者以商務或休閒旅客的需求為考量，依據親切的服務、優越的地理位置、現代化的設施、餐飲品質、舒適度和卓越的設計等評選條件，於17個旅遊國家及地區為22個旅遊產業相關的類別進行投票，包括最佳酒店及度假村、精品酒店、航空公司、機場及旅遊目的地。

台北文華東方酒店以「建築設計使用大量的大理石、絲綢與皮革，令人聯想到富含歐洲風情的豪華飯店，優雅細緻的的設計風格延伸至占地兩層樓的芳療中心、3間由國際設計大師季裕棠所設計的餐廳，以及氛圍歡快迷人、沿襲1920年代Art Deco裝飾藝術風格的M.O. Bar。在青隅享用英式下午茶亦是不能錯過的極致享受」獲得讀者高度肯定，榮登「台灣最佳酒店」第一名。

台北文華東方酒店總經理貝理卡（Karan Berry）表示，疫情的衝擊，過去一年對於旅遊業界仍是相當艱辛的一年，但台北文華東方酒店辛勤的同仁努力不懈地在工作崗位上秉持服務的熱忱，每天竭盡所能確保賓客都能享有超凡的文華東方體驗。他強調，台北文華東方酒店將會持續努力，致力提供每一位賓客超乎預期的完美服務品質。

讓賓客全面感受文華東方酒店的奢華旅宿體驗與金扇子傳奇式經典服務，預訂「文華東方逸居之旅 」住房專案住滿28小時，每房每晚超值優惠價10,500元起，專案包含周日至周四入住品味卓絕的寬敞客房，享每日雙人豐盛早餐與提早下午1點入住、延遲至下午5點退房禮遇，加贈每房迎賓氣泡酒乙瓶與免費迷你吧，以及每間客房每晚可享有2,500元芳療療程額度，套房每晚則享有4,000元芳療療程折抵額度，盡情享受有如置身歐洲、極致放鬆的都會假期。房價須外加15.5%服務費與稅金。優惠住房數量有限，需視客房供應情況而定，且不適用於部分特定日期，亦不可與其他優惠合併使用。