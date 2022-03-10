連鎖餐飲集團豆府(2752)董事會通過2021年財報，受惠疫情趨緩及內需消費增溫，第四季營運谷底強彈創「五高」佳績，稅後淨利0.86億元、每股盈餘（EPS）3.75元。累計全年稅後淨利雖降至1.53億元、仍創歷史次高，每股盈餘6.68元。

豆府董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利4.5元、股票股利1.2元，合計派利5.7元，盈餘配發率約85.33％。以10日收盤價150元計算，現金殖利率3％。公司訂3月25日除息交易，將於5月27日召開股東常會。

豆府2021年第四季合併營收創6.03億元新高，季增達63.31％、年增17.95％，毛利率53.44％、營益率17.85％雙創新高。歸屬母公司稅後淨利0.86億元，季增高達1238.56倍、年增達51.35％，每股盈餘3.75元，亦創歷史新高，締造「五高」佳績。

合計豆府2021年合併營收17.92億元、年減0.73％，仍創歷史次高，惟毛利率50.06％、營益率8.8％雙創新低。不過，歸屬母公司稅後淨利1.53億元、雖年減達33.72％，仍創歷史次高，每股盈餘6.68元。

國內疫情去年5月急遽增溫，疫情三級警戒禁止餐飲內用，嚴重衝擊餐飲業營運。所幸，隨著疫情趨緩、餐飲內用解禁，配合振興措施激勵內需消費回溫，帶動豆府去年第四季營運谷底強彈，填補前三季受疫情衝擊大半缺口，使全年營運衰退幅度收斂。

豆府公布2022年2月自結合併營收2.01億元，較1月1.766億元成長達13.99％、較去年同期1.769億元成長達13.79％，創同期新高、歷史第三高。累計前2月合併營收3.78億元，較去年同期3.49億元成長達8.07％，續創同期新高。

展望2022年，隨著疫苗覆蓋率提高，新冠肺炎疫情逐漸獲得控制，豆府表示，將持續以穩健步調展店，預計將新增至少10家，包括帕泰家3家、涓豆腐2家、北村豆腐家2家、姜滿堂2家和韓姜熙的小廚房1家。同時，亦持續開發即食產品上架販售，成長動能無虞。