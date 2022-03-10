台翰（1336）今日公布2022年2月合併營收1.46億元，受惠東南亞疫情逐漸解封，創造公司越南、菲律賓廠整體產能稼動率穩步回升，帶動2月營收較去年同期的0.78億元大幅成長86.77％。累計前二月合併營收達3.3億元，較去年同期成長29.94％。

台翰表示，由於去年整體營運受肺炎疫情反覆不定、客戶晶片缺貨等負面因素影響，使得旗下塑膠射出成形產品銷售表現受主要客戶備貨放緩而比較基期低，隨著東南亞疫情逐漸受到控制，加上主要客戶訂單需求回溫，並積極與客戶密切溝通調配生產排程，以滿足客戶訂單交期需求，皆係助力整體產能稼動率大幅提升，帶動2月營收表現繳出年增86.77％之關鍵。

根據越南計畫投資部統計資料顯示，越南去年核准外商投資金額共計311.53億美元，包含新投資、增合資案件計畫，年增9.19％，越南政府日前也宣布相關交通基礎設施總體規劃目標，創造當地各型產業台資企業擴建或增設新廠之計畫，有望助力台翰爭取更多當地台商新客戶合作契機。台翰指出，綜觀許多東南亞國家隨疫苗覆蓋率提升、疫情影響逐步淡化，逐步放寬封城管制，恢復正常經濟活動，展現與病毒共存的韌性，在景氣持續復甦且寬鬆資金環境支持下，使得全球企業掀起海外投資熱潮，紛紛轉向東南亞新興國家投資設廠，有助台翰業務拓展空間。

展望2022年第一季，台翰持審慎樂觀看法。雖疫情逐步減緩，台翰仍嚴謹實施相關防疫措施，持續強化防疫工作確保東南亞兩廠皆正常運作，業務拓展方面，除了印表機、多功能事務機、投影機等仍維持穩健增溫的拉貨力道，新開發一系列投影機、多功能事務機、Portable Device、家用電器等新產品逐步量產出貨，也憑藉著集團擁有超過34年開發、設計與量產之經驗，持續不斷深化自主開發能力，開拓不同產業客戶群來分散客戶業績比重，以期整體營運保持良好的成長動能。