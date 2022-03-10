華南金控（2880）於10日召開法人說明會，公布2021年度營運績效。華南金總經理羅寶珠指出，由於子公司華南銀行利息收入與財富管理手收動能佳，以及華南永昌證券獲利大幅躍進，推升金控2021年度自結稅後淨利達172.04億元，創成立以來新高點，年增98.8％，每股稅後盈餘（EPS）1.30元，稅後股東權益報酬率（ROE）8.82％、資產報酬率（ROA）0.52％。

其中，獲利仍以華南銀行為主體，占比近8成，華南永昌證券及華南產險獲利貢獻占比提高至19％，同創歷年新高。

羅寶珠指出，華南金控2021年12月底總資產達3兆4,613億元，年增11.6％，淨值達2,006億元，皆穩健成長且再締新猷。2022年將順應市場狀況，掌握升息循環趨勢及疫後商機，豐厚收益及獲利。

集團核心獲利子公司華南銀行2021年度自結稅後淨利145.84億元，年增17.0％，主要係放款量能增加推升利息淨收益，年增30.21億元（+12.4％）；整體淨手收在財富管理強勁業務動能帶領下，年增11.08億元（+15.4％），核心業務動能並進，海外獲利占比提升至36％。呆帳總提存金額49.37億元，年減8.02億元，整體淨收益達412.15億元，年增率9.4％，EPS1.61元，稅後ROE7.07％、ROA0.46％，皆優於上年度表現。

在放款業務方面，華南銀行截至2021年12月底，全行放款餘額達2兆73億元，年增2,040億元（+11.3％），企金放款增加945億元（+11.4％）、個金放款增加786億元（+11.0％）、外幣放款增加309億元（+12.2％），同步呈雙位數成長，中小企業放款和房屋貸款表現尤佳，年增率各達14.2％和10.0％。中小企業放款年增額位居全體金融機構首位，房貸餘額排名市場第6名，國內聯貸市場排名前5大，都更與危老融資餘額分居公股行庫第1名及第2名，於臺灣放貸市場占有一席之地。同時資產品質仍保持良好表現，2021年第4季逾放比率0.15％與備抵呆帳覆蓋率826.90％，均優於同業平均水準。

在手續費收入方面，2021年的資金寬鬆及多頭行情有助財富管理業務推展，華南銀行財富管理手續費收入寫下新紀錄達53.86億元，年增7.31億元（+15.7％），帶動整體手續費淨收益成長15.4％。其中保險淨手收成長近3成，占財管淨手收比重拉高至46％，基金淨手收年增16.0％，占比維持40％，保險手收仍維持泛公股行庫領先地位。

子公司華南永昌證券2021年度自結稅後淨利25.25億元，創歷年來新高，EPS3.86元，稅後ROE25.61％，ROA4.14％。經紀業務市占率3.26％與融資餘額市占率4.45％，皆較上年度提升。

子公司華南產險2021年度自結稅後淨利9.00億元，寫下歷史新頁，年增率86.7％，EPS4.50元，稅後ROE13.93％，ROA3.91％，均大幅優於上年度，主要係資金運用獲利達6.76億元所致。簽單保費總收入110.65億元（+9.3％），業務穩健茁壯，市占率5.35％，同業排名第7名。自留滿期損失率56.44％、自留費用率35.87％，整體自留綜合率92.31％較上年度下降3.69個百分點。

羅寶珠指出，展望2022年，臺灣及全球各國已傾向與疫情共處，加上疫苗接種覆蓋率持續提高，邊境解封之日漸露曙光，全球經濟朝成長復甦格局，惟主要國家寬鬆政策逐步退場以及2021年形成的高基期，預期2022年成長力道將放緩。除此之外，高通膨如何緩解、美國縮表升息的速度與力道、全球地緣政治衝擊、供應鏈瓶頸與原物料等供需失衡情形、大陸經濟增長放緩影響全球經濟復甦，以及減碳節能趨勢等，都將值得持續關注。

華南金融集團將隨時順應市場狀況、掌握升息循環趨勢，持續靈活調整經營方針，以有效提升集團資源使用效益，推升整體經營績效，均衡集團獲利貢獻。並且持續強化公司治理，以ESG為主軸落實企業永續發展，來深化與股東、員工及顧客等利害關係人間之溝通與互動。