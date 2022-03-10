80歲的張姓老翁於8日晚上7時許，駕車載就讀國中的孫子至石岡全聯購物，欲返家時卻發現車子怎麼也發不動，孫子聯繫附近車行協助修車，卻被告知已下班時間不克前往；正當爺孫手足無措之際，恰好看見至石岡區情人木橋巡簽的石岡分駐所副所長莊坤書、警員阮怡雅，孫子立即把握機會向員警求助。
警方指出，老翁所駕駛的車輛老舊，員警初步研判車輛應該是因為電瓶電力不足無法發動，立即聯繫附近的義交中隊長鄭和明幫忙，鄭中隊長得知有民眾需要協助，義不容辭攜帶相關設備火速前往現場協助發動車輛。
張姓老翁及孫子對於員警和中隊長的即時協助十分非常感謝。員警也誇讚孫子遇到車輛故障，能主動聯繫修車行及向員警求助，冷靜機智的設法解決問題，十分聰慧。
石岡分駐所林樹鉉表示，為民服務是警察工作的一環，在民眾有困難時，可撥打110報案電話或向鄰近派出所求助，員警亦會熱心提供協助。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。