警方立即聯繫附近的義交中隊長鄭和明幫忙。(警方提供)

80歲的張姓老翁於8日晚上7時許，駕車載就讀國中的孫子至石岡全聯購物，欲返家時卻發現車子怎麼也發不動，孫子聯繫附近車行協助修車，卻被告知已下班時間不克前往；正當爺孫手足無措之際，恰好看見至石岡區情人木橋巡簽的石岡分駐所副所長莊坤書、警員阮怡雅，孫子立即把握機會向員警求助。

警方指出，老翁所駕駛的車輛老舊，員警初步研判車輛應該是因為電瓶電力不足無法發動，立即聯繫附近的義交中隊長鄭和明幫忙，鄭中隊長得知有民眾需要協助，義不容辭攜帶相關設備火速前往現場協助發動車輛。

張姓老翁及孫子對於員警和中隊長的即時協助十分非常感謝。員警也誇讚孫子遇到車輛故障，能主動聯繫修車行及向員警求助，冷靜機智的設法解決問題，十分聰慧。

石岡分駐所林樹鉉表示，為民服務是警察工作的一環，在民眾有困難時，可撥打110報案電話或向鄰近派出所求助，員警亦會熱心提供協助。