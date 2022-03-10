以「Sharetea歇腳亭」品牌以美國市場為重心全球展店的聯發國際（2756)，2022年前兩季累計營收1億元，比去年同期成長19.58%。展望後市，聯發國鄉今年截至2月底，在美國已再開了4家新門市，預計第一季總共會開7家，持續深耕美國等高毛利市場，並且朝著淨利年增率20％以上的目標邁進。

「Sharetea歇腳亭」遍布全球4大洲、13個國家，總店家數超過350間。今年二月台灣雖有Omicron疫情，但聯發國際獲利重心來自美國，至本周為止美國已拓展22州，其中全新插旗東北部的馬里蘭州，總家數達129家，是美國當地市佔率第一的台灣手搖茶品牌，聯發國際總經理賴柏宇表示，北美的營收占比高達近六成。美國雖也有疫情，但不影響日常消費作息，而「Sharetea歇腳亭」在美國靠著穩紮穩打的經營，以及創意活潑的社群圖文圈粉無數，營收成績亮眼。

賴柏宇表示，為了保障全球各門市的產品品質，在疫情期間，公司的海外督導等同仁仍定期到全球門市進行輔導工作，二月就分別前往美國與中東杜拜、科威特等地區，除了瞭解加盟主或代理商的需求，協助解決問題，也加強落實各項訓練與要求，讓門市仍保有良好的品質與服務。

而國內的「Sharetea歇腳亭」，於二月推出「圓芋宙」系列飲品，其中的「圓芋宙胖肉鬆」為史上第一杯加入肉鬆的手搖飲，造成話題與媒體效應，也引發一波嘗鮮打卡風潮。接下來在國內仍將會推出創意有話題的產品，也持續推廣加盟，有望使得營收獲利再提升。