民進黨南投縣長初選 2初選者目標一致 18:332022/03/10 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨南投縣長初選 兩初選者皆以翻轉南投為目標。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨選對會南投縣徵詢協調小組召集人林錫耀、成員黃承國、何志偉今徵詢南投縣長有意參選人集集鎮長陳紀衡、行政院中部辦公室執行長蔡培慧兩人，雙方都表明，基於翻轉南投的共同目標，支持黨最後徵召的人選並全力輔選。 今天選對會南投縣徵詢協調小組赴南投徵詢兩位有意參選人後達成共識；陳紀衡、蔡培慧兩位有意参選同志皆同意由南投縣徵詢協調小組自即日起至下週末前擇定民調執行日期。 至於民調，則由中央黨部民調中心執行，並於民調執行當日通知雙方。 #徵詢 #民調 #南投 #南投縣 #協調小組 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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