民進黨選對會南投縣徵詢協調小組召集人林錫耀、成員黃承國、何志偉今徵詢南投縣長有意參選人集集鎮長陳紀衡、行政院中部辦公室執行長蔡培慧兩人，雙方都表明，基於翻轉南投的共同目標，支持黨最後徵召的人選並全力輔選。

今天選對會南投縣徵詢協調小組赴南投徵詢兩位有意參選人後達成共識；陳紀衡、蔡培慧兩位有意参選同志皆同意由南投縣徵詢協調小組自即日起至下週末前擇定民調執行日期。

至於民調，則由中央黨部民調中心執行，並於民調執行當日通知雙方。