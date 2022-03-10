英國倫敦一名60歲阿公在短短半年內抽高30公分，不僅如此，腳甚至大了4個鞋碼，看起來宛如巨人，成為英國最高的男人之一，就連脾氣也變得非常易怒，家人趕緊帶他做檢查，才得知阿公出現身體變化，是因為腦下垂體長了一顆腫瘤。

根據《Ladbible》報導，居住在倫敦格林威治（Greenwich）的60歲史密斯（Andrew Smith），原本身高就不矮，約195公分左右，豈料2014年時他的身體出現劇烈變化，在短短半年內長高到228公分，就連鞋碼也從11碼變成15碼，遠看他就像是一個巨人。

史密斯的女兒莎拉（Sarah）表示，父親當時就像變了一個人，脾氣變得暴躁又易怒，而且體重不斷增加，他們才趕緊帶史密斯到醫院檢查，確診罹癌，腦下垂體長了一顆腫瘤，而腦下垂體是一個豌豆大小的腺體，具有許多功能，其中包括調節生長。

儘管史密斯如今已切除腫瘤，但依舊無法正常工作，而且容易感到疲勞，過去他經常帶孫子到公園玩，但因體力不支且體重過重難活動，導致他只能減少外出次數，甚至還因腫瘤患上糖尿病。根據慈善機構腦腫瘤研究（Brain Tumor Research）數據顯示，腦瘤致死率雖高，但英國每年僅有1%癌症研究資金投注在該疾病，莎拉也希望分享父親的故事，讓更多人認識這個疾病。