俄羅斯官媒「衛星通訊社」（Sputnik）10日報導，該國官方已宣布，在烏克蘭境內，所有對俄軍使用武器者「都將被列為目標」，呼籲烏克蘭平民「放下武器」；「衛星通訊社」特別提到，烏克蘭政府先前曾向平民分發大量武器，用於與俄軍戰鬥。

根據報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）10日表示，任何襲擊俄軍的人都將成為目標，並特別指出，烏克蘭「準軍事部隊」的攻擊迫使俄軍還擊；培斯科夫強調，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已呼籲烏克蘭民眾放下武器，以防止「可能發生的衝突」。

烏克蘭民兵學習如何使用NLAW反戰車飛彈。（圖／美聯社）

在俄羅斯2月24日展開全面入侵之下，烏克蘭不僅動員後備部隊，更號召一般民眾拿起武器，共同守衛自己的家園。烏克蘭開戰不久後便表示，所有具備能力與意願者，都能憑藉身分證件到最接近的軍事營區直接領取武器；烏克蘭內政部2月25日更宣布，已向基輔的「志願者」提供1.8萬把自動武器，並張貼關於如何製造土製汽油彈的說明，呼籲民眾「盡其所能抵抗俄軍」。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Aleksey Reznikov）5日表示，已有超過6.6萬烏克蘭民眾自海外返國，參與保家衛國的任務；英國《太陽報》（The Sun）10日則報導，基輔政府組建的「外國義勇軍」已吸引超過2萬名志願者參加。許多專家認為，俄軍入侵與直接攻擊平民所在城市的行為，已激起烏克蘭人的強烈愛國心，將讓俄羅斯把該國「中立化」的目標更難達成。