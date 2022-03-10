德國化工巨頭拜耳（Bayer）10日宣布，將隸屬農業部門的環境科學業務Environmental Science Professional，以26億美元價碼售予私募股權公司Cinven。該業務主要幫林業等非農領域控制病蟲害，拜耳此舉是為了更專注於核心農業業務，落實公司成長策略。

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