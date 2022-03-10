中華電（2412）10日公布2月自結營收165.5億元，與去年同期相較微幅下降，但每股盈餘0.4元年增3.4％。2月核心業務延續成長趨勢，5G用戶數增加，帶動行動服務營收持續成長，行動月租型ARPU年成長3％；數據網路營收與寬頻接取營收亦持續因居家寬頻需求及宅經濟發展，帶動升速客戶數及固網寬頻營收雙成長，寬頻ARPU年成長3％，自2021年起已連續14個月成長。

2月份大型IDC專案完工入帳，IDC及雲端營收亦較去年同期提升；惟iPhone到貨量減少，使手機銷售支數及行動銷貨收入減少。2月份整體合併自結營收為165.5億元，與去年同期相較微幅下降。營業成本及費用為125.7億元，商品成本隨行動銷貨收入下降而減少，整體營業成本及費用較去年同期下降，使營業淨利較去年同期增加6.1％，來到39.8億元。

2月稅前淨利為39.3億元，歸屬於母公司業主之淨利為30.8億元；每股盈餘為0.40元，較去年同期增加0.02元。與第一季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越預期。

截至2月底止，光世代寬頻用戶數為369.6萬戶，其中100Mbps以上客戶達203.2萬戶，300Mbps以上客戶達67.0萬戶，高速用戶數因受於防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達205.9萬戶，行動通信總客戶數達1,189.9萬戶。