彰化縣警察局長吳坤旭今天率各科室主管，會勘大肚溪橋南端、民生地下道、南瑤宮、永樂街天后宮等，大甲媽過境熱點，針對地形特徵，提前戰略部署，強調「暴力零容忍」。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

大甲鎮瀾宮媽祖4月8日起駕、9日將抵達彰化，今年疫情趨緩，預料又將席捲龐大隨香人潮，一場熱騰騰的「大甲盃」不知會不會再開打？彰化縣警察局長吳坤旭今天率各科和分局主管等，會勘大肚溪橋南端、民生地下道、南瑤宮、永樂街天后宮等熱戰區，針對地形特徵，提前戰略部署，強調「暴力零容忍」。

每年大甲媽過彰化總是熱鬧到最高點，也經常爆發衝突，過彰化必搶轎，美好宗教活動，蒙上陰影，彰化人痛恨這些「俗仔」最會破壞形象，近幾年來彰化警力嚴陣投入，已壓制猖獗歪風，只剩小零星爆點衝突。

吳坤旭下午和副局長、刑警大隊、保安科、保安隊、保防科、公關科、交通隊與彰化警分局等單位，共40多位主管，沿著大甲媽進入彰化的路線，研擬警力部署策略，龐大陣容，一度還引起市民揣測，「發生什麼事了」，原來是大甲媽要來賜福了。

每年大甲媽遶境，彰化總是警力總動員，最緊張的時刻，是過民生地下道，但這幾年來部署得宜，沒出亂子，去年縣警局在大甲媽遶境期間，共投入3000多人次警力，加上義警、民防等共500人，今年隨香人數預料會增加，更熱鬧，部署警力應該還會再衝高。

彰化縣警察局長吳坤旭今天率各科室主管，會勘大肚溪橋南端、民生地下道、南瑤宮、永樂街天后宮等，大甲媽過境熱點，針對地形特徵，提前戰略部署，強調「暴力零容忍」。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）