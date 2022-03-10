橘子集團（6180）10日公告2021年獲利表現，歸屬母公司業主稅後淨利達新台幣11.1億元，年增27％，每股盈餘EPS 6.30元，獲利為歷史次高。橘子董事會10日也通過每股配發現金股利5元，以10日收盤價62.5元計算，殖利率為8％。

橘子2021年營收113.7億元，年增9％，為歷史次高，主要是因為主力產品《新楓之谷》成長動能續強，產品營收達歷史新高，加上遊戲新作加持及其他事業群穩健增長所致。營業毛利為47.6億元，年增20％。受惠高毛利產品組合優化，及費用控管得宜，營業利益為新台幣17.3億元，年增52％。

橘子董事長劉柏園表示，2021年集團穩健邁進，2022年將聚焦鞏固核心事業動能，並促進子公司轉型，同時也將把營運焦點放在beanfun!平台，期望可以在台灣的泛娛樂產業取得關鍵影響力。

回顧2021年營運，橘子beanfun!透過優化UI/UX產品體驗，並且陸續加入小說與漫畫兩項策略性業務，以ACGN用戶為目標族群，深化beanfun!互動與停留時間。橘子表示，2022年，beanfun!將再推出社團功能，以強化用戶的停留與互動，也將同步擴大春季、夏季「橘子嘉年華」活動，以吸引更多新用戶加入。

遊戲部分，去年橘子兩大遊戲產品《新楓之谷》、《天堂M》撐腰，前者產品年度營收創下歷史新高，新作《彈射世界》5月底上線開服後，也一度獲得雙平台下載排行榜第一名。橘子表示，展望2022年，預計將在下半年推出1～2款新作。

而在樂點GASH部分，2022年第一季啟動轉型，預計將在今年上半年推出許多指標性專案，目標是轉型成以數位創作及數位娛樂為核心的區塊鏈服務營運平台。子支付深耕超商合作與生活繳費服務，年交易金額較去年成長738％，2022年橘子支付將提高帳戶用戶比例，並深化與集團旗下服務的串連。

同時，橘子也持續投資台灣原創內容，目前以beanfun!文學星與漫畫星為主要平台，預計三年內投入5億元資金，持續挖掘台灣IP。