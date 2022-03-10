車禍瞬間曝光 瑪莎拉蒂撞逆向機車 老婦遭撞飛送醫不治

台中市西屯區河南路與市政北二路口，9日下午5時許，發生一起女騎士騎機車撞上直行詹姓男子駕駛的瑪莎拉蒂跑車，衝擊力太大，65歲楊姓女騎士重傷送醫急救，因顱內出血嚴重不治，詹男10日向家屬道歉，表示會負責，但家屬質疑瑪莎拉蒂闖紅燈、搶黃燈，要由車輛行車事故鑑定委員會，判斷肇禍原因，釐清責任，詹男經檢方訊後請回，依《過失致死罪》偵辦。

24歲詹姓男子昨天下午開瑪莎拉蒂跑車，行經河南路與市政北二路口時，擔任清潔工作的楊姓婦人剛好騎機車要返家，楊姓女騎士沿市政北二路，由朝富路方向往河南路方向，疑逆向行駛前進，當時詹男駕駛瑪莎拉蒂跑車，沿市政北二路由惠民路方向往朝富路方向直行，兩車碰撞發生事故。

昨（9）日車禍發生時，警方與救護人員獲報到場，由於撞擊力太大，女騎士身受重傷，火速送往醫院急救回天乏術，今天檢察官與家屬、詹姓肇事男子相驗，確認死因為顱內出血致死，昨天經酒測無飲酒，詹男與楊婦無酒駕情況。

詹男向警方表示，當時下午5時許，太陽光影響視線，等看到楊婦時「來不及反應，要踩煞車也來不及」，這起交通事故的肇事原因與責任，警方正調查釐清。

詹男今天向楊婦家屬道歉，表達會負全責，也提供車內行車紀錄器給檢警調查，詹男說自己是彰化人，到台中市從事金融業，他開的瑪莎拉蒂跑車是二手車，去年底剛買，車款約百萬元，昨天下午買生日禮物後，正要赴友人的生日慶生會，不料撞死清潔婦。

楊婦的兒子質疑詹男有闖紅燈和搶黃燈的情況，媽媽在西屯的商辦大樓擔任清潔工作一年多，母親身高不到150公分，不知是不是為了閃人造成腳踩不到地而造成偏移。

警方研判，女騎士疑未依順向行駛，自小客車駕駛未注意車前狀況，車禍確切肇因與責任，還要進一步調查釐清。