人民幣兌美元在岸價（CNY）10日收市跌53個基點，跌破6.32，低見6.3238。人民幣在岸價收報6.3216，較9日下午4時30分收報6.3163，跌53個基點或0.08％，較晚上11時30分最後成交價6.3175，走弱41個基點。

香港信報報導，截至下午5時15分，離岸價（CNH）報6.3291，在岸價報6.3223。人民幣兌美元中間價10日報6.3105，較9日6.3178，升73個基點，創近一周高位。

交易員指出，俄烏衝突似有緩和跡像，歐洲面臨的壓力下降，歐股、歐羅都出現明顯反彈，不過地緣衝擊不確定性仍在，估計市場走勢仍較為反覆。

另有交易員認為，西方對俄羅斯制裁的連鎖反應還在發酵中，需要密切關注制裁對歐洲銀行業的負面衝擊，重點關注歐洲央行會議，以觀察俄烏衝突對其貨幣政策的影響，另外，美國將公布通膨數據，這可能影響聯準會下周會議的預期。