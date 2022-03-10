永裕（1323）因春節連假工作天數減少，2月營收2.56億元，月減29.77％，但較去年同期成長4.98％，改寫歷年同期新高；前二月營收6.21億元，年增18.61％。隨著工作天數恢復，預期首季營運仍能延續去年第四季動能，表現淡季不淡。

永裕去年業績強拉尾盤，12月、第四季、全年營收同創史上新高紀錄，全年營收37.98億元，年增11.48％，創歷史新高佳績，EPS 3.04元，表現優於預期。

永裕指出，今年上海永裕布局多年的GMP潔淨無塵生產的生技包材車間發揮綜效，並藉此跨入高端生技包材的供應鏈；預期在高端新品、生技包材及環保材等產品出貨挹注下，業績、獲利可望持穩增溫向上。

永裕已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，已陸續出貨中。浙江新廠第一期工程已順利推進中，配合審批、認證作業，預計下半年投產。