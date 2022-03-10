大S宣布嫁給20多年舊愛已不夠看，1名女網友嫁給30年前的「丈夫」才厲害；該女網友說30年她所就讀的幼稚園舉辦活動，讓小小新人陪金婚、銀婚的阿公阿嬤走紅毯，當時與她一起的「丈夫」就是如今丈夫，2人在高中時意外聯絡上，再續前緣後一路交往至結婚。

1名女網友在PTT上發文稱，1992年那年她才幼稚園，當時園所配合政府的重陽敬老活動，將幼童打扮成小小新娘與新郎，陪著金婚、銀婚的阿公阿嬤們走紅毯，而她當時的男伴竟然就是「現在的老公」，她說2人幼稚園畢業後就斷了聯繫，一直到高中才碰巧搭上線，緣分再次接續下去並成了夫妻。

女網友說30年她所就讀的幼稚園舉辦活動，讓小小新人陪金婚、銀婚的阿公阿嬤走紅毯，當時與她一起的「丈夫」竟就是如今真的丈夫。（翻攝自PTT）

該女網友事後將當時「結婚照」拿出來，家人全部嚇壞說太巧了，公公甚至到廁所哭，就連她把照片拿去繃布，老闆娘還好奇地問說這是不是親戚的小孩的照片，她回應就是她本人，老闆娘也驚訝到不行，她後來丈夫聊到此事，「對於小時後那天的一切我都還朦朦朧朧地記得…沒想到十幾年後竟然成真了，執子之手，與子偕老。」

其他網友則留言「真的姻緣天注定」、「超棒的，如果是我，我也會笑的那麼誇張吧」、「超棒的緣分，很有珍藏價值」、「最棒的婚紗照！祝福你們」、「天啊!連我這路過的人都覺得好驚訝，太感人了」、「太酷了!超級感動」。