雖然大陸全國政協主席汪洋在4日開幕的政協工作報告中沒有提到台灣問題，引發外界各種臆測，不過10日在政協閉幕式上通過的《中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第五次會議政治決議》明確表示，大陸將堅持一個中國原則與九二共識，堅決反對台獨分裂勢力。

這份近1600字的政治決議，用一段話提到港澳台：要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」；要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑。