俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家祭出大量金融、經濟制裁，形同對俄羅斯發起「經濟戰」。全球最大資產管理公司貝萊德執行長芬克（Larry Fink）表示，他為美國的資本主義感到非常自豪，「我有100%信心，美國能夠在對俄羅斯的經濟戰中勝出」。

Fox Business報導，貝萊德CEO芬克被問到對西方各國及許多跨國企業制裁俄羅斯的看法時，他表示對美國資本主義感到非常自豪，這場經濟戰非常強大，企業在傾聽客戶的聲音後所做出決定，「我們會贏，我對此有100%的自信」。

芬克指出，許多美國企業在聽到員工和客戶的心聲後，決定放棄在俄羅斯的業務，而這撤出俄羅斯的浪潮，正是美國資本主義的應變能力，「十年前這根本不會發生，在大批企業的加入制裁的情況下，比政府單獨自己要全面的多」。

另外，芬克還警告，俄烏戰火正讓全世界經濟發生深刻的變化，這意味著通膨將會上升。他表示，這場戰爭正在加速全球化轉變，同時推升能源、食品價格飆漲，結合這些因素，伴隨著全球政府糟糕的長期規劃，意味著消費者成本將上升。

芬克說，「通膨將高於我們的預期，全球央行可能缺乏足夠的貨幣政策工具，以應對未來的結構性挑戰」。