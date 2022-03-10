1名網友日前接到爺爺的病危通知，他趕到醫院後爺爺仍吵著喊想吃某間烤肉飯，他不忍心看到爺爺失落眼神，急忙奔到店家耐心排隊，沒想到過程中卻被1名女子插隊，最後他回到醫院時，爺爺已在急救，他只能握著爺爺的手看著至親去世，事後他分享此事怒罵「插隊讓我差點看不到家人最後一面」。

該名網友在Dcard上發文，他日前收到爺爺的病危通知，趕到醫院後爺爺雖然精神不錯，但醫院仍說很可能是迴光返照，讓他很難過，當天中午爺爺說想吃一中街的烤肉飯，他原本不讓爺爺吃，最後仍不捨爺爺失落的眼神「握著爺爺的手跟他說，請等我一下，我馬上回來」，他隨即飆車去買。

他幫爺爺買飯時遭到陌生女子插隊，最後他回到醫院時，爺爺已經在急救，他握著爺爺的手看著至親去世。（翻攝自Dcard）

該網友說他當時排了很長隊伍，就在快要輪到他買時，竟然有名女子從旁邊默默地插隊，女子點餐時還花了不少時間，他最後買完飯飆車回醫院「突然心臟很痛 一路快走到爺爺病房，到的時候映入眼簾的是爺爺正在急救」，最後他緊緊握著爺爺的手，看著爺爺離開人世，「唯一的家人走了，我該怎麼辦」。

該網友最後曝光插隊女子的照片，崩潰發文「插隊讓我差點看不到家人最後一面」；其他網友紛紛留言「沒品，插隊真的很沒家教，節哀順變」、「節哀，遇到插隊真的很火大」、「一堆人都很愛這樣，前一陣子在點餐的時候後面已經在排了，快到我時，見一個女生填完菜單直接滑過去要結帳」。