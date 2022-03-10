英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩（James Heappey）10日承認，該國軍方有3到4名士兵失蹤，並相信這些人正自行前往烏克蘭參戰，強調類似行為違法、將讓所有同袍都面臨危險，且讓自己深陷戰場，稱「這可不是在Instagram上打卡的機會」。

《太陽報》（The Sun）報導，哈佩表示，英國政府相信，近期3到4名無正當事由逾假或不假離營的士兵「正前往烏克蘭」，準備加入該政府組建的外國義勇軍，但還沒有確切證據顯示他們已經抵達，英國國防部正嘗試將這批人攔下。

《太陽報》指出，其中1人來自負責守衛英國王室的御林軍「冷溪衛隊」（Coldstream Guards），這名年僅19歲的士兵離開營區後，只留給父母一封信，便預約了前往波蘭的單程機票；他的朋友透露，這名士兵對冷溪衛隊的儀式性角色感到厭煩，抱怨自己參軍是為了上戰場，而不是「戴著熊皮帽到處走」。

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According to The Sun, a teenage soldier in the Queen's Coldstream Guards has left his post to fight in Ukraine.https://t.co/4XerQJWVbC pic.twitter.com/hmIJsxAeDP — LOVE RICHMOND Radio GOLDEN OLDIES Radio 50s60s70s (@RichmondRadio) March 9, 2022

哈佩強調，為參加戰爭而擅自離營是「完全無法接受的」，可能讓俄羅斯聲稱英國已正式參戰，置所有英軍官兵於危險之中；曾擔任英國陸軍參謀長的退役上將戴內特（Richard Dannatt）也表示，這些士兵不僅讓自己深陷險境，回國也會面臨軍法審判，痛批他們「完全不負責任」，強調只要身在軍中，就須服從命令。

《太陽報》還報導，已有超過150名曾於阿富汗作戰的退役英軍傘兵前往烏克蘭，稱他們「無法坐視不管」。不過哈佩也呼籲，包括退伍軍人在內的英國公民「切勿參戰」，強調「你不可能在Instagram上傳幾張照片後就回家」，而是被迫長期留在戰場上，並稱烏克蘭已擁有大量人力，西方國家應該做的，是為其提供「我們所能拿出的最好武器」。