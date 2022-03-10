周末陽光持續露臉，中央氣象局表示，下周三（16日）前多為晴到多雲的天氣型態，明（11日）僅東半部地區有零星降雨，此外，下周將有2波鋒面襲台，北部、東半部地區及中部山區皆有降雨機會。氣象達人彭啟明則指出，周末各地白天高溫有機會來到30度，不過仍須注意早晚溫差大。

中央氣象局表示，明（11日）各地多為晴到多雲的天氣型態，僅東半部地區有零星降雨。溫度方面，西半部及東北部地區低溫約13至17度，部份地區受輻射冷卻影響溫度會更低一些，花東地區低溫約18、19度；中部以北及東半部地區的白天高溫約25至27度，南部地區更有機會來到29至32度。

周六（12日）至下周三（16日）天氣大致類似，僅東半部地區雲量稍多，偶有局部、零星降雨，其中下周一、二（14、15日）北方有微弱鋒面通過，水氣稍增，北台灣雲量稍增，北部山區亦有降雨機會。

下周四（17日）亦有鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部山區有零星短暫陣雨，其他地區則是雲量增多。下周五（18日）鋒面通過，水氣增加，中部以北及東半部地區有短暫陣雨。

氣象達人彭啟明則發文指出，周末各地白天高溫有機會挑戰到30度，不過仍須注意早晚有8至10度的溫度落差，類似天氣將維持至少一周，持續到下周三或四，雖然下周一、二可能有鋒面掠過，但對台灣影響不大，多數地區都感受不到天氣變化，下周四、五則要觀察北方是否有冷空氣南下，不過變動空間很大。