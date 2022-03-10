台灣大哥大將於3月11日(五)晚上9點起全通路開放預購蘋果全新iPhone SE，3月18日正式開賣，10日公布驚喜資費，用戶申辦999元專案、綁約36個月，iPhone SE(64G)專案價0元起。

預購用戶申辦1,399元5G吃到飽專案、綁約30個月，iPhone SE(128G)0元購機，加贈2,000元momo幣。

台灣大5G用戶每月在momo購物網消費滿額，合約期間最多額外享有28,800元momo幣回饋，總計最多獲得30,800元momo幣，momo幣除了能用於momo購物消費，也能折抵電信帳單。

蘋果同步亮相的iPhone 13系列新色機款，台灣大將於3月18日開賣，3月底前申辦1,399元以上資費搭購iPhone 13系列，加碼贈送2,000元momo幣。

另外，用戶若擁有台灣大Open Possible聯名卡，每月5G電信費最高回饋5.5％，卡友於myfone門市綁約購機，刷卡可享3％現金回饋。

台灣大提供月租型用戶申辦專案享6個月Apple Music免費體驗。搭配「友你真好」專案、綁約24個月，每月加掛Disney+可享電信帳單折抵101元，等於每個月再出169元，就能看Disney+影音內容，合約期間最高可享超過2,400元的帳單折抵優惠。