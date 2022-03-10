印度5省的議會選舉今天揭曉，執政的印度人民黨（BJP）獲得壓倒性勝利，特別是在人口最多的北方省。若以北方省為觀察指標，BJP有望延續聲勢，在2024年贏得大選，繼續在中央執政。

印度的果阿省（Goa）、曼尼普爾省（Manipur）、旁遮普省（Punjab）、北阿坎德省（Uttarakhand）和北方省（Uttar Pradesh），因當屆省議會的會期於今年3月結束，因此於2月至3月初舉行改選。

選舉委員會今天開票，截至印度時間傍晚7時，在北方省議會的403個席次當中，BJP囊括252席，其次為社會主義黨（Samajwadi）的114席，最大在野黨國大黨（INC）只取得2席。

在果阿省議會的40個席次當中，BJP贏得20席、INC以11席居次；旁遮普省議會有117席次，由小老百姓黨（Aam Aadmi Party，AAP）拿下92席、INC以18席居次，BJP只有2席。

北阿坎德省議會有70個席次，由BJP拿下47席、INC以19席居次；曼尼普爾省議會的60個席次當中，由BJP以32席居首，國家人民黨（National People's Party）以8席排名第2。

北方省是印度人口最多的省分，人口超過1億9981萬，占印度總人口的16.17%，選舉結果很大程度上能反映全國選民的政黨傾向，因此也被視為2024年大選的重要觀察指標。

一名分析人士向中央社表示，BJP受到青睞，主要是因為它在2014年執政後，推出多項基礎建設及社會福利方案，且相對於INC的甘地家族，現任總理莫迪（Narendra Modi）出身草根，善演說、具有群眾魅力，為BJP加分不少。

挾此次勝選的勢頭，北方省省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）有可能回鍋擔任省長；他現已被視為莫迪的熱門接班人。

另一方面，分析人士認為，INC因曾經長期執政而失去改革動力，逐漸被選民拋棄；此次選舉失利，恐連在野龍頭的地位都將丟失，甚至陷入存亡關頭。

分析人士說，就這次的選舉結果而言，BJP在旁遮普省掙扎，顯示宗教與種姓制度仍是影響印度選舉的重要因素。

旁遮普省民眾多信奉錫克教，被認為「印度教民族主義」色彩濃厚的BJP一直不受選民青睞，加上莫迪政府前年通過農業3法，引發旁遮普農民長達1年的示威，使得這樣的情況雪上加霜。

而AAP在旁遮普省異軍突起，使它成為首個能在印度兩個行政轄區執政的地方政黨，分別是旁遮普省和德里首都轄區。分析人士認為，這個以「第3選擇」姿態出現的新興政黨，具有在5到10年間挑戰BJP的潛力。