俄國入侵烏克蘭已達2周的時間，期間雙方舉行3次停火談判，但皆以失敗收場，連帶讓全球經濟受影響。對於俄軍為何還沒打下烏克蘭，資深媒體人吳子嘉9日表示，從現代角度來看，這場戰爭就是美俄兩國軍事科技的角力，他認為，俄羅斯總統普丁有2件事沒有掌握到，所以才使其攻勢進展緩慢。

吳子嘉9日在「關鍵時刻」表示，這場戰爭從現代角度來看，就是美俄兩國軍事科技的角力。若先從部隊數量來看，烏克蘭和俄羅斯的正規軍都是20萬左右，而烏克蘭的部隊在2014年克里米亞戰爭後，這8年間裝備已經有所提升，在烏東地區也打了8年的戰爭，加上美軍也有協助訓練，所以溝通上也有所調整，變得更科技化，這是普丁所沒有掌握到的。

俄羅斯總統 普丁。（圖／路透社）

第二，普丁沒有想到的是，他可能覺得烏克蘭人也是斯拉夫民族，因此俄軍進軍烏克蘭時，烏克蘭人會向當年2014年打克里米亞時一樣會歡迎他，結果卻不是那麼一回事，而是遭到頑強抵抗。吳子嘉說，這是他覺得普丁花了這麼多天打烏克蘭卻沒得手的2個原因。