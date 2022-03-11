同開(3018)2月合併營收為1.53億元，受惠高科技產業新建廠房營造、智慧監獄機電整合工程、離岸風電維運中心的整土案與機電營造等主要工程案件進度如預期認列，抵銷農曆假期工作天數減少的因素，2月營收年增42.26％，並創近5年同期新高；累計前2月合併營收3.19億元，年增20％。

同開表示，受惠台商資金回流，半導體為主的高科技廠辦以及政府公共工程需求持續增加，自去年年初至今保持良好接單動能，推升公司工程承攬量及在建工程的金額達47億元，有助未來營運長期發展，而在面對缺工缺料、原物料成本大漲的議題下，同開也採取優化機電工程案件的接單策略，致力於費用撙節，並鎖定潛在標案金額1億元以上的公共工程進行評估及後續投標。

同開看好第一季台灣營造與機電工程產業仍保有強勁的需求，尤其高科技大廠的擴建，加上政府也持續推動都市更新、公共工程計畫，台灣整體機電營造工程需求持續熱絡，扣除原有的充足工程案量如預期施作工程進度，第一季營收將維持成長表現。