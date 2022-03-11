橘子(6180)2021年合併營收為113.7億元，年增9％，主要主力產品《新楓之谷》成長動能續強，該產品營收達歷史新高；營業毛利為47.6億元，年增20％；受惠高毛利產品組合優化，及費用控管得宜，營業利益為17.3億元，年增52％；歸屬母公司業主稅後淨利11.1億元，年增27％，每股盈餘6.30元，營收及獲利皆為歷史次高；董事會決議通過每股配發現金股利5元。

橘子集團董事長劉柏園表示，2022年將聚焦在鞏固核心事業動能及促進旗下子公司轉型優化，並透過beanfun!串動集團各項服務。beanfun!於2021年集結集團資源並大幅優化UI/UX產品體驗，且陸續加入小說及漫畫兩項策略性業務，藉此吸引ACGN用戶，用戶活躍度等核心指標均穩定發展。2022年將透過新上線的社團功能，來承載beanfun!內用戶行為，並根據數據分析成果推進集團協作，串連分散於集團服務的所有用戶，充份發揮綜效。同時，逐步擴大春、夏季「橘子嘉年華」的市場影響力，為beanfun!與集團引入大量新用戶。

遊戲事業方面，《新楓之谷》接連推出大型改版，產品年度營收創下歷史新高；《天堂M》穩健邁入四周年；新作《彈射世界》5月底上線開服後，連續6日獲得雙平台下載排行榜第一名。展望2022年，將持續精進營運服務，並在下半年推出1～2款新作。

受益於遊戲事業成長，樂點GASH去年營收年增約1成。隨著區塊鏈技術、Web3.0等創新趨勢逐漸成形，樂點GASH將於2022第一季啟動轉型計畫，並在上半年推出多項指標性專案，目標是轉型成以數位創作及數位娛樂為核心的區塊鏈服務營運平台，並提升集團營運動能。橘子支付深耕超商合作與生活繳費服務，年交易金額較去年成長738％；隨著消費通路佈建成熟，2022年橘子支付將在穩健拓展使用廣度的基礎上，提高帳戶用戶比例，強健營運體質，同時深化用戶與集團旗下服務的串連。

此外，集團旗下猿聲廣告業務因數位廣告需求大增，年營收成長近8成，創歷史最佳成績，未來將持續優化服務以提供客戶多元解決方案。遠距辦公與企業上雲帶動資訊安全服務需求，推動果核數位穩健成長，其新加坡子公司HyperG亦逐步完備亞太區通路布局，相關資安服務也將取得新加坡官方資安認證，有利於未來進軍國際市場。電商方面，有閑聚焦線上盲盒商模，打造ACG族群專屬電商平台，營收翻倍；2022年將藉由數據分析技術活化集團用戶，並推出獨家IP商品，提高營運動能與市場影響力。

橘子集團持續推動台灣原創IP內容孵化與投資，2021年推出beanfun!文學星與漫畫星，預計3年內投入5億資金，用於台灣原創作品開發、影視合作等項目，成為最支持台灣原創者的平台。