永光化學(1711)桃園觀音廠房昨(10)日晚間發生突然冒出大火，由於現場有「可燃性溶劑」，火勢迅速燃燒，6層樓廠房陷入火海，起火原因還有待相關單位調查。這把火是否會波及永光今日股價，後續有待關注。

永光受惠半導體產業熱絡，特用化學品、電子化學品業績動能強勁，短線股價強勢，三大法人持續買進，其中昨日外資買超逾2700張，目前持股比率約在8.7%。

永光2月營收6.42億元，月減24.3%、年增6.1%；前2月營收14.9億元，較去年同期成長4.4%，3月起色料旺季來臨，原本預期業績將開始加溫，但一場火警會不會燒掉業績動能，值得觀察。

永光2021年受惠色料、特化、電化、碳粉、醫藥等五大事業營收同步成長，去年營收為92億元，年增率18%，營業淨利5.45億元，營益率為5.9%，較前年增加3.27個百分點，創六年來新高，合併稅前淨利5.93億元，年增率123%，每股稅前盈餘1.08元。