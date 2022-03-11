全新(2455)2021年財報出爐，全年稅後盈餘8.55億元，年增60.42%，每股盈餘為4.62元，展望今年，全新董事長陳建良表示，全新目標是「微電子穩健擴張、光電部分感測未來」，今年第1季是谷底，營運可望逐季向上，全年業績仍有機會較2021年成長。

全新因5G、WiFi滲透率及客戶市占率提升，且布局大陸市場發酵，2021年營運表現亮眼，全年合併營收為36.08億元，年增36.43%，創下歷年新高，營業毛利為15.19億元，年增36.37%，合併毛利率為42.11%，年減0.02個百分點，營業淨利為10.56億元，年增53.67%，稅後盈餘為8.55億元，年增60.42%，每股盈餘為4.62元。

全新董事會決議每股配息4元，以3月10日收盤價115元來估算，殖息率為3.48%。

去年全新在PA(功率放大器)等微電子應用已超越主要競爭對手，拿下市占第一，陳建良表示，全新目標是「微電子穩健擴張、光電部分感測未來」，希望微電子市占率持續提升，光電產品多元布局發酵。

全新前2月合併營收為5.52億元，年增0.98%，全新表示，第1季是營運谷底，全年可望逐季成長。

全新光電總經理黃朝興表示，去年算還不錯的成長，今年蠻有機會持續成長下去，公司將更看重光電部分，除原先的傳感產品、光通應用，也期待在LiDAR及穿戴裝置布局發酵，提供公司更多成長。