烏克蘭以刺針、標槍飛彈重創入侵的俄羅斯軍隊，民進黨立委王定宇提案，建議教召科目應增加人攜式防空武器操作訓練，國防部長邱國正今天表示，只要在科目內，在新訓中也可以加入成為科目之一，跟防衛作戰有關的武器裝備都有必要訓練。

行政院長蘇貞昌今天上午率部會首長到立院施政報告與備詢，面對王定宇提案將刺針飛彈等防空武器納入教召訓練項目，國防部長邱國正表示，不光是防空武器，教召也對初級、中級專長要複訓，只要有在這科目內，不用等到教召，在新訓當中也可把它加入科目當中。

邱國正說，只要對防衛作戰有關，國軍手上有的武器裝備，都有必要來做訓練，但它有分高專、中專與一般層級，國防部會來律定。

至於除役與退役者若自願參加軍事訓練，有無相關措施，邱國正指出，除役有其年限，假設除役者要回來，國防部當然歡迎，但不會做任何安排，因為救國報國的方法很多，有戰鬥部隊、勤務資源部隊，就算沒有加入國軍，在旁邊幫忙鼓舞也是愛國的表現，這方面沒有設定立場，另國防部不會召回免役者。

媒體詢問，美國眾議院近來多次警告中國國家主席習近平，勿隨便侵擾台海，邱國正說，他個人沒有接到這個訊息，但媒體有報導，國軍防衛作戰，以備戰為先，我們不會發生戰爭，但要做好準備。

媒體追問，美國國防部也說，近來中共對台威脅日益擴大，邱國正說，最近對岸對我們的威脅，大家都看得到，往年沒有的，現在都發生了，對國軍來講，就是一個警訊，所以時時提高警覺，但我們是維護和平，不是要輕啟戰端，國軍永遠是保持這種立場與態度。