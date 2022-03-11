特用化學品製造商昶昕(8438)今日以每股40元掛牌上市，雖然遇上台股下跌的逆風，多頭仍展現攻勢，晨盤股價曾衝至42.3元，漲幅在6%左右。

展望2022年，昶昕總經理陳彥亨說，目前看來電子業還在擴廠中，而今年湖北新廠產能將再往上，外加台灣新的產線，都將成為營運成長的新動能。

昶昕蝕刻液的最大下游是PCB產業；據調研機構Prismark統計，2010至2019年全球PCB行業產值CAGR約1.7%，2020及2021年，因疫情帶出的居家辦公生活模式(WFH)及消費結構的轉移，使電子產品需求大增，帶動了PCB的使用量年增長達6.4%及8.7%，也同步帶動了蝕刻液使用需求，昶昕在近兩年的營運表現因PCB產業規模擴大而顯著增長。

昶昕生產的產品包括酸性蝕刻液、鹼性蝕刻液、剝錫液，主要應用在電子業線路成型製程中的蝕刻銅線路及錫蝕刻阻劑，昶昕同時也具備處理廢液技術，將產製後所產生含貴金屬的化學廢液回收並再生產品，當中的硫酸銅產品於台灣生產並透過貿易商銷售至澳洲鋅礦場，氧化銅則於中國大陸生產並銷售給當地銅礦冶煉廠。

昶昕是目前台灣唯一具備蝕刻液和剝錫液製造生產能力，以及擁有甲級廢棄物清處理及回收許可證之業者，佔有絕對競爭優勢且握有新商機，目前全球關注ESG（Environmental, Social, Governance）淨零碳排，扮演跨域整合的供應商角色。