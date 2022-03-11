矽力-KY(6415)股票一拆四，推估是想以股王寶座換取市場更多的資金流通率，藉此吸引更多投資人，其實包括指標性大股特斯拉、蘋果也均進行過拆分計畫。

矽力-KY董事會決議，修改公司章程變更普通股之每股面額，每股面額由新台幣10元變為2.5元，等同股票一拆四，發行總股數將從9.47萬張激增到37.87萬張，若以昨日收盤價計算，等於股價將從一股3565元變為891元，預計此舉將有利於資金市場活絡。

其實國際間指標大股也不乏拆分計畫，包括Google、蘋果、特斯拉等就在2020年執行過，Google當時以「1拆20」，蘋果、特斯拉兩家公司別「1拆4」還有「1拆5」，主要目的就是讓股價更親民，藉此吸引更多投資人進場。

分析師就認為，因為各股進行分割後股價變低，更可以吸引一般散戶進駐，有利於推升股價走高，且就公司角度來看，會決定股票分割的公司多是處於多頭趨勢，且對於業績前景有相當把握才會如此。

PMIC(電源管理IC)今年需求持續緊張，包括ST(意法半導體)在內的多家全球IDM廠均點名是需求驅動汽車及工業相關IC供應緊張，通路庫存水位仍低，總體來說，目前業界尚未看到PMIC相關IC需求的任何近期修正，矽力-KY在產品組合持續優化下，後續毛利率50~55%成為常態。

矽力-KY去年營運爆發，全年淨利為57.34億元、年增加74.9%，每股盈餘61.51元，寫下歷史新高。

另外，矽力-KY董事會亦通過擬每股配發18元現金股利，配發率29.3%。