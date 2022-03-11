高雄巿第3座新建國民運動中心11日宣布落腳三民區。（曹明正攝）

高雄巿第3座新建國民運動中心11日宣布落腳三民區，斥資4.01億元，以陽明溜冰場為基地，拆除後興建，預計2024年完工啟用。高雄巿長陳其邁感謝中央、地方不分黨派支持，並希望啟用後能成為最接地氣的國民運動中心。

高巿府運發局指出，「三民運動中心」由夢時代購物中心建築師群之一的曹毅豪建築師事務所操刀設計，以灰白色為主體，搭配橘黑跳色呼應運動元素，整體外觀選材活潑、明亮，座落在陽明學區，希望打造出陽光般的朝氣耀眼。

運發局表示，三民運動中心總樓地板面積約8400平方公尺，相當於2542坪，除了有25公尺水道溫水游泳池、綜合球場、韻律、瑜珈教室、桌球室、TRX教室及飛輪教室等基本設施，也設置兒童專屬戲水池、兒童肌耐力訓練室等。

另考量台灣逐漸步入老人化社會，相關設備也具巧思，像是無障礙停車位、溫水游泳池無障礙入水設施、無障礙洗腳池、無障礙衛浴空間，以及屋頂槌球場等，都對銀髮族很友善，讓整座運動中心擁有全齡、多元的運動環境。