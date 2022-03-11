大陸十三屆全國人大五次會議11日上午閉幕，大陸國務院總理李克強隨後出席中外記者會。被問到今年擴大實施減稅退稅與降費等措施的具體效果，李克強表視，近幾年從具體實踐中看到減稅降費對企業幫助的效果最直接，今年光是設定留抵退稅的規模要達到約1.5兆元（人民幣，下同），如果實施效果好的話，更將會加大力道。

李克強指出，從今年收到的各種報告來看，各方都反映把減稅降費作為對政府宏觀政策的第一期待，凸顯「施肥要澆到根上，枝肥才能葉茂」。他表示從前往調研的企業主表達來看，都覺得退稅是最快最好，等於給企業直接發現金、增加現金流，強調「好話說破千言萬語，不如幹成實事一樁」，要把這件事情落實到位。

李克強說明，退稅降費是在做減法，但實質上也是加法，因為今天退，明天就是增、今天的減，明天就可能是加。去年大陸新增納稅市場主體的收入更超過我們當年減稅的金額。

回顧從2013年實施增值稅改革、以減稅為導向開始，累計減了8.7兆元，當時大陸財政收入約11兆元，但直到去年已突破了20兆園、增加近一倍。李克強說，因為企業在這個過程中受益、效益增加了，透過水深魚歸、水多魚多涵養了稅源，培育壯大了市場主體。