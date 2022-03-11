俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊以來已造成200萬難民、數百名平民死亡，國際間對核態勢升級前景也感到擔憂，以美國為首的西方國家紛紛對俄羅斯展開在經濟、文化、體育等領域的制裁，但中方一直沒有譴責俄羅斯的行為，或者將其稱之為「入侵」。中國國務院總理李克強今天（11日）在中外記者會中表示，制裁會對世界經濟復甦造成衝擊，對各方都不利。

今天（11日）上午大陸全國人大閉幕後，大陸國務院總理李克強10時15分在北京人民大會堂三樓金色大廳出席中外記者會並回答中外記者提問。路透社記者提問，「俄羅斯軍事攻擊烏克蘭，是否不論怎樣，中方都不會對俄進行譴責？在俄羅斯面臨制裁的情況下，中方是否會進一步對俄羅斯提供經濟、金融支持？是否擔心這樣做會受到來自其他國家制裁的負面影響？」

李克強重申，中國從來都是奉行獨立自主的和平外交政策。關於烏克蘭局勢，中方主張各國主權和領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切也應該得到重視。「中方據此作出我們自己的判斷，並願意和國際社會一道為重返和平發揮積極的作用。」

李克強表示，當前的烏克蘭局勢確實令人擔憂，應當盡最大努力支持俄烏雙方克服困難進行談判，談出和平的結果，一切有利於和平解決危機的努力中方都支持和鼓勵。當務之急要避免緊張局勢升級甚至失控，國際社會和各方都是有共識的。

李克強表示，中方呼籲保持最大限度的克制，防止出現大規模人道主義危機。中方已經提出應對烏克蘭局勢特別是人道局勢的倡議，並將繼續向烏方提供人道主義援助。

李克強提醒，當前世界經濟受疫情衝擊等影響已經很艱難了，有關制裁會對世界經濟復甦造成衝擊，對各方都不利。中方願為維護世界和平穩定，促進發展繁榮作出自己建設性努力。